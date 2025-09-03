La gente muestra su hartazgo y descontento por las políticas del gobierno libertario, pero también por el terrible caso de corrupción que salpica a las altas esferas del gobierno.

Muchos videos se viralizaron en las redes sociales en las últimas semanas de gente dejando dinero en las mesas de LLA en diferentes puntos del país. Pero parece que los libertarios en la calle no tienen paz.

Es el caso de este jubilado que al ver un stand de LLA se detuvo y empezó a los gritos: “El 3% queremos. ¿Dónde está el 3%?”.

“Qué curro se mandaron déjate de joder. Están choreando todo. Loco, la cordillera no vendan por favor”, aseguró el hombre mientras otro lo grababa con su celular para luego subirlo a las redes sociales.