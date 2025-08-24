Una jubilada increpó al candidato de La Libertad Avanza, Marcelo Rivas Miera, ex Presidente del Concejo Deliberante y actual postulante a concejal y hasta le tiró un manotazo con el que le voló los lentes. Por lo que el candidato pidió que llamaran a la policía.

La señora se fue insultando y cuando Miera le pidió “un poquito mas de respeto” la abuela contestó que le había enseñado Milei a insultar y le dijo un par de cosas mas.

Todo ocurrió en Lanús y generó fuerte repercusión entre los vecinos y también en las redes.