Con al menos 23 los muertos y unos 70 internados por el uso de cocaína adulterada en distintas localidades del conurbano bonaerense, un joven que fue dado de alta habló con la prensa y admitió que el susto podría ayudarle a no volver a consumir.

"El susto me va a ayudar para recuperarme. Nunca más", expresó Juan en diálogo con los medios. Contó que algunos de sus amigos fallecieron en las últimas horas, y que en su caso, fumó la droga mezclada con marihuana.

"Me invitaron a tomar una cerveza después del partido. Terminamos de fumar eso y me sentí mal", pero de todos modos se fue a su casa a dormir. "Me levanté y me sentía mal. Me dolía la cabeza y empecé a vomitar".

La enseñanza que este episodio le dejó a Juan es que "hay que tener conciencia" y destacó: "Lo pude contar y sé que no tengo que volver a hacerlo. Mi familia me retó, no comparten lo que hago".