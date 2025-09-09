Un episodio terrible ocurrió en la localidad bonaerense de José C Paz, donde un conductor mató a un ciclista luego de pasarla por encima con el auto.

El video salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda, que pudo captar el momento en que el ciclista iba transitando tranquilamente y fue investido de atrás por el vehículo.

Sucedió alrededor de las 15:00 horas en Arenales e Iglesias, a metros de Ruta 197, en barrio Villa Iglesias, donde el conductor en vez de asistir a la víctima se dio a la fuga.

En un principio se pensaba que podría estar prófugo pero tal como aseguró el diario zonal Diario Efecto, el hombre fue detenido gracias a las cámaras de seguridad y a la labor de los vecinos.