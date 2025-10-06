La ciudad de Lanús se prepara para dar inicio a una nueva edición de las jornadas de reciclaje "Ambiente Sí", que comenzarán en octubre de 2025. La iniciativa busca involucrar a los vecinos en prácticas sostenibles y promover una gestión más responsable de los residuos en distintos barrios del distrito.

La propuesta combina educación ambiental con acción directa, incentivando la participación comunitaria. Además, el programa prevé incentivos y actividades adicionales para quienes participen, con el objetivo de reforzar la conciencia.Así, Lanús se suma a la tendencia de municipios que buscan generar cambios positivos a nivel local mediante acciones concretas y participativas.

Cómo es la jornada de reciclaje que se impulsa desde Lanús

Del lunes 6 al sábado 11 de octubre, el Gobierno de Lanús llevará adelante la semana de jornadas de reciclaje "Ambiente Sí". Cabe destacar que, en caso de lluvia, las actividades programadas para ese día se suspenderán, y que el viernes 10 no habrá jornadas por el feriado del Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad en los siguientes horarios: de lunes a jueves de 10 a 13 hs., y el sábado de 10 a 17 hs. Entre los espacios destinados se encuentran plazas y parques en Remedios de Escalada, Lanús Este, Monte Chingolo, Valentín Alsina, Gerli y Lanús Oeste, donde los vecinos podrán acercar sus residuos reciclables.

En cada jornada se recibirán cartón, metal, papel, vidrio entero y plásticos limpios y secos, así como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y se entregarán semillas de temporada. Con estas acciones, el programa Ambiente Sí busca fortalecer las políticas públicas ambientales y promover un compromiso activo con el bienestar de la comunidad lanusense.