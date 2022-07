Jorge Rial fue amenazado en vivo y denunció a un poderoso empresario de medios

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, fue amenazado por un empresario de medios de comunicación durante una de las tandas publicitarias del programa que se emite en C5N.

"Donde me vea me quiere cagar a trompadas. No pasa nada, seguramente bajará la espuma y se podrá charlar", resaltó.

Rial explicó que durante la tanda publicitaria recibió la llamada y al observar quién era se sorprendió. "Ni hola dijo, arrancó con insultos", describió acerca de la amenaza recibida.

Ante la mirada de los integrantes del programa, agregó: "está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto".

Luego, el periodista confirmó que el agresor fue Daniel Vila.

"Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de América Televisión y Edenor. Fue en un corte de Argenzuela por C5N, seguramente molesto por la información que hablaba de problemas en su programación. Todo lo sé dijo fue escuchado por mis compañeros y técnicos", contó el periodista.