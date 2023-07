En su estrategia para mostrarse de forma pública, Jey Mammon rompió el silencio en un programa en vivo en Intrusos, tras la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta.



Invitado a una entrevista en Intrusos (América), mantuvo un fuerte intercambio con algunos integrantes del ciclo que conduce Flor de la V.

El músico y conductor tuvo un acalorado cruce con Laura Ubfal y Pampito, a partir del comentario que lanzó la periodista.

"A mí la verdad, te lo digo de frente, me parece la técnica Darthés y yo estoy en contra de ir contra él. Yo entiendo que vos decís ‘yo soy la víctima’ pero lo que no entiendo es por qué vas contra él", expresó Ubfal, frase que provocó la reacción de Mammon.

"Si abrimos el juego al panel, ¿Es para que hagan preguntas o para que me juzguen? ‘Yo no te creo que a los 14...’. Eso no es una pregunta Laura, disculpame. Me parece una falta de respeto de tu parte. No es una cuestión de fe esto", expresó molesto.