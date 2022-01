El músico expresó su opinión con ninguna base científica y repitiendo fake news como el grafeno en las vacunas o que a raíz de la misma ha muerto gente o ha quedado paralizada y desde ese lado armó un cuento que es peor que el de los antivacunas ya que directamente considera que el virus que mató a más de 6 millones de personas en todo el mundo es una especie de conspiración.

El hermano de Andrés Calamaro no sólo delira sino que parece creerse su propio cuento: "Es una enfermedad, un virus, creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo".

"El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos".

A pesar de toda la conspiración en la que cree el menor de los Calamaro admitió estar vacunado: "Yo estoy vacunado, me arriesgué a que me maten como lo mató a siete amigos míos". "Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina sino en todo el mundo. Es nefasto y lo tenemos que aguantar o sino nos matan o nos prohíben vivir", continuó.

Y como si todo esto fuera poco, Javier Calamaro fue por más: "Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich". "Este es el Cuarto Reich" y luego se atrevió a afirmar que "esta es la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso, mucho peor que la época del nazismo".