.Un fuerte temporal azotó este sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando calles anegadas, autos varados, y polemicas en las redes sociales.

Al abordar el tema, en pleno aire de LN+, el comunicador oficialista Roberto Funes Ugarte reaccionó cuando el periodista Ernesto Arriaga explicó que la avenida General Paz depende de la Administración Nacional.

"El reclamo por el agua en General Paz es a Nación, no a la Ciudad de Buenos Aires", aclaró Arriaga, ya que en la práctica, el gobierno nacional ejerce la jurisdicción a través de un contrato de concesión, y la empresa responsable de operar y mantener la traza es Autopistas del Sol (Ausol), la misma que administra el Acceso Norte.

Ante esa explicación, Funes Ugarte reaccionó con fastidio y apuntó contra la empresa: "Y que cada vez cobran más caro". "Y las obras no las ves", agregó.