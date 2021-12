Los colegas debieron dar la información: autoridades policiales de la provincia de Corrientes levaron adelante la quema de marihuana secuestrada y generaron una espesa bruma que alertó a los pobladores de Colonia Libertad.

Ante las quejas de los habitantes ante el intendente Roberto Fracalossi, se ordenó la suspensión del operativo. “Había una determinación judicial para la realización del operativo de quema, esto me produjo una gran preocupación porque me pareció que dentro del casco urbano no era factible”, explicó el jefe comunal a un medio local.

Y en Crónica las placas se lucieron en medio de un debate flojo de humor que tropezó con el chiste fácil.