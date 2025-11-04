Los de Banchero se pusieron la gorra, como se dice en la jerga, pero la frase no puede ser más precisa respecto al episodio que ocurrió adentro del local.

Allí, en la famosa pizzería que funciona desde hace casi 100 años, una mujer humilde se sentó a tomar un café en la barra pero se encontró a los pocos minutos rodeada de policías.

Un hombre que se encontraba en el mismo lugar decidió grabar todo y contar la verdad, ante la resistencia por parte de los dueños a que la mujer consuma en el lugar.

"Ella no estaba pidiendo nada", aseguró el hombre que graba el momento en que llega la policía, y desmiente las versiones de los dueños del local quienes aseguraban que estaba pidiendo limosnas.

La policía estaba esperando que la mujer terminara su café para sacarla del local a la fuerza, siendo que en ese momento se trataba de una cliente más.

El video se publicó en las redes donde hay cientos de críticas contra este local gastronómico emblemático, que debería tener un poquito más de empatía con la gente del barrio.