Los cuerpos sin vida de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela, y ahora se investigan los vínculos de los detenidos con el narcotráfico.

El crimen que estremeció a todo el país, generó un fuerte repudio social y múltiples manifestaciones de dolor.

En ese marco, la cantante y actriz Lali Espósito expresó su indignación en redes sociales. "Las barbaridades que hay que leer...", indicó la cantante, ya que hoy aparecieron diferentes mensajes que provocaron fuertes repudios.

"Justicia por Brenda, Morena y Lara", remarcó Lali.