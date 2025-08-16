Se salvaron y huyeron
Increíble video viral: iban en contramano, los arrolló el tren Sarmiento y escaparon
El conductor de un taxi, que circulaba a contramano, pasó la barrera baja y el vehículo fue embestido por una formación del ferrocarril. Los testigos contaron que los dos ocupantes abandonaron el auto y se fueron.
En la madrugada de este sábado un accidente sacudió al barrio porteño de Flores luego de que formación del tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay.
En las redes sociales se viralizaron las imágenes que llegaron a los canales de televisión, y que fueron tomadas por una cámara de seguridad que muestran la secuencia del choque.
El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.