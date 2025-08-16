En la madrugada de este sábado un accidente sacudió al barrio porteño de Flores luego de que formación del tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes que llegaron a los canales de televisión, y que fueron tomadas por una cámara de seguridad que muestran la secuencia del choque.

El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.

