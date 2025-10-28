Los hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de este bar ocurrieron en el polo gastronómico de la zona conocida como "Lanusita".

En este bar un grupo de jóvenes y adultos festejaban el cumpleaños de la tía de uno de ellos, hasta que todo se fue de las manos.

Aunque no quedaron claros los motivos que dieron inicio a la pelea, alrededor de la 1:30 de la madrugada empezó una pelea entre algunos jóvenes y los efectivos de seguridad del lugar.

La familia de la cumpleañera contó que uno de los chicos habría empujado sin querer a otro, lo que desencadenó una primera confrontación, que atrajo al personal de seguridad del lugar.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad donde se ve claramente cómo un joven le tira un vaso en la cabeza a una mujer que resultó herida.

Luego varios chicos salieron del lugar y empezaron a romper las macetas para sacar elementos contundentes y arrojarlos contra las ventanas, las cuales destrozaron una por una.