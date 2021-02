Por ridícula que parezca la historia es real y fue contada por su protagonista.

La red social del pajarito consideró que 'Matate, amor' el título de la novela de Ariana promovía el suicidio.

Obviamente la autora manifestó su desacuerdo y malestar ante la insólita decisión, a la que catalogó como "un mecanismo de coerción ideológica, con las pautas y coordenadas propias del liberalismo y del capitalismo".

Harwicz contó lo que le había pasado a través de la misma red social cuando su cuenta volvió a ser habilitada.

"No me había pasado nunca antes. Creo que es la lógica del poema de Bertolt Brecht, 'Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde'. Es la lógica del terror político de las dictaduras, del fascismo. Aunque no estoy diciendo nada nuevo: el mecanismo de presión ideológica, de coerción, el ambiente de presión existe, con las pautas y las coordenadas propias del liberalismo y del capitalismo", dijo Harwicz en diálogo con Télam desde el pueblo francés donde reside.



La escritora, nació en Buenos Aires en 1977, y 'Matate, amor' es el título de su primera novela publicada en 2012, que fue candidata al prestigioso Premio Man Booker y en la que narra de manera descarnada la experiencia violenta de reformular los vínculos familiares y el amor. "Simplemente respondí a un tuit comentando algo de la protagonista de mi novela y me bloquearon la cuenta temporalmente. El algoritmo entendió una supuesta promoción del suicidio y de la automutilación.

Las respuestas no tardaron en llegar y los lectores de Harwicz respondieron frases como el anuncio de una nueva película titulada "Mi algoritmo es demasiado literal" u otra que decía "Nos quieren matar de corrección política, simbólica y fafafa".