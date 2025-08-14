Una famosa escena de Los Simpson fue prácticamente recreada por el conductor de esta camioneta, la cual dejó mal estacionada en la vía pública.

El insólito hecho ocurrió en Tucumán, donde al vehículo le colocaron el cepo, que anteriormente también se usaba en la ciudad de Buenos Aires, para que no pueda mover la camioneta.

Pero el hombre decidió arrancar igual deteriorando parte del tren trasero de la unidad y en las redes todos se acordaron de la conocida escena de Homero intentando escapar de la ciudad de Nueva York.