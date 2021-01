Quiso ir a la playa y no la dejaron entrar : "Tenes sobrepeso, no pasas"

Sofía Elizabeth Ortiz Andradana, tucumana de 24 años, denunció el grave suceso de discriminación que vivió en la puerta del boliche 'Bruto', de Mar del Plata, al que no la dejaron ingresar por su aspecto físico.

"Tenés sobrepeso, no pasas", le dijo un hombre de seguridad tras hacerla esperar media hora luego de que sus amigas sí ingresaran. En el caso intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Desde @INADI delegación Mar del Plata recibimos por los medios la noticia que una turista Tucumana llamada Sofía Ortiz de 24 años, sufrió discriminación por su aspecto físic en un bar de la ciudad.”— TitiMonaco☀️💚🇦🇷 on Twitter Link TitiMonaco☀️💚🇦🇷 on Twitter

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron”, le contó Sofía a Crónica, que le dio una amplia cobertura al tema.