En una inesperada declaración, el cantante de cumbia conocido como El Villano compartió públicamente a través de un video que tiene VIH.

El músico explicó por qué decidió hacer pública esta información: “Mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios”.

“Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, sostuvo en el arranque del video.

"La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien pero HIV positivo”, explicó.

Y aclaró, en otro tramo del mensaje: “No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí"