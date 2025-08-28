Un hecho terriblemente violento ocurrido en la localidad de General San Martín, en la provincia de Chaco, entre dos mujeres qué entablaron una discusión en un local comercial.

En realidad, ambas eran concuñadas que comenzaron a pelear en el comercio, y parece que el intercambio elevó la temperatura.

Pero una de ellas tomó una drástica y violenta decisión cuando le clavó una varilla de metal a la otra en la cabeza, atravesándole increíblemente el cráneo.

En la radiografía publicada por el periodista Diego Gabriele en C5N, se ve cómo el fierro le atravesó la cabeza de lado a lado ingresando por el hueso frontal.

Aunque parezca mentira, la víctima del ataque no falleció. Por el contrario, la mujer fue dada de alta bastante rápidamente luego de que le quitaran el objeto.

Todo sucedió frente a la hija, de 6 años, de la agresora que terminó detenida por la policía en el momento.