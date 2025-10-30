Horror en Hurlingham. Un joven apenas 18 años mató a tiros a un hombre de 32 con quién venía caminando junto a otro muchacho más a plena luz del día.

El hecho ocurrió en Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, en el cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons.

Allí se dio una escena completamente de terror cuando el joven discutió con este hombre, sacó un arma de su bolso y la empezó a disparar a quemar ropa en presencia de otro cómplice que tiene apenas 17 años.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió la asistencia médica de urgencia, pero falleció a raíz de las graves heridas.

Luego de ejecutarlo el asesino se subió a una bicicleta que le facilitó su cómplice y escapó el lugar. Aún continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad, quienes encontraron en el lugar tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.