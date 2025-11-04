Este trágico accidente conmociona a todo el país, luego de que una Volkswagen Amarok V6 chocara a gran velocidad a este Renault 12, con un desenlace fatal.

Adelante del vehículo viajaba a una pareja y ambos perdieron la vida, mientras que en el asiento de atrás se encontraban sus tres hijos de 8, 11 y 13 años quiénes se salvaron aunque una nena, la más grande, permanece internada en gran estado.

Una cámara de seguridad privada registro el momento en que el automóvil quiso doblar por la ruta 197 cuando fue en vestido por la camioneta que venía a una gran velocidad.

El choque es tan fuerte que, desde otra cámara de seguridad privada, se ve cómo el Renault es arrastrado muchos metros, tirando un semáforo en el impacto.

Quien conducía la Amarok es Michael Carballo (23), el joven que actualmente está aprehendido en José C. Paz. Si bien circuló en un primer momento que se encontraría alcoholizado, las informaciones de las últimas horas lo niegan.

El chico está imputado por "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículos automotores y por pluralidad de victimas y lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor en concurso ideal".