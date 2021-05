El Campito Refugio publicó este cruel video de este desalmado asesino que no dudó un segundo en pegarle un balazo a un perro que no lo estaba agrediendo, que era cuidado por familias del barrio y que ni siquiera tenía dientes por lo que no podía ser considerado como un peligro.

Lamentablemente las leyes de maltrato animal en este país son irrisorias y con un buen abogado el autor de este crimen podría pasar detenido un par de semanas y volver a la calle.

Pero con la sangre fría con la que asesinó a este pobre perro los vecinos están asustados ante la posibilidad de ser las próximas víctimas de este desalmado asesino.