El reciclaje se ha convertido en una de las prácticas más importantes para cuidar el medio ambiente. La llamada “basura electrónica” incluye desde celulares y computadoras hasta pequeños electrodomésticos, y su manejo inadecuado puede tener un impacto significativo en la salud y en el entorno.

Ante este panorama, crece la curiosidad sobre cuáles son las opciones disponibles para quienes quieren deshacerse de estos objetos de manera responsable.

Cómo reciclar la basura electrónica

Hoy en día existen distintos puntos de recolección de chatarra electrónica. Entre ellos, las tiendas Homecenter Sodimac y el Ministerio del Medio Ambiente cuentan con espacios específicos para recibir este tipo de residuos.

A su vez, la ONG Dónde Reciclo ofrece un mapa interactivo donde es posible ubicar centros de acopio no solo para electrónicos, sino también para papel, plástico, vidrio y otros materiales reciclables.

Reciclar es más sencillo de lo que parece: basta con generar el hábito y conocer los lugares habilitados. Lo importante es tomar conciencia de que al reciclar estamos cuidando el planeta y asegurando su bienestar para las próximas generaciones.