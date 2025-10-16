En el corazón de Córdoba existe un rincón natural que sorprende a quienes lo visitan por primera vez: una playa paradisíaca que, por sus aguas claras y su entorno de ensueño, podría confundirse fácilmente con un destino caribeño. Este tipo de Escapadas invita a redescubrir los encantos locales y a disfrutar de propuestas accesibles.

Su atractivo principal radica en el paisaje: arena suave, aguas cristalinas y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más concurridos. Por eso, se ha ganado un lugar especial entre quienes prefieren experiencias relajadas y en contacto directo con la naturaleza.

Cómo es la escapada cordobesa con una playa paradisíaca

No es exagerado cuando se dice que allí se esconde el "Caribe cordobés": playas que, a simple vista, podrían confundirse con las del mar Caribe, pero que en realidad pertenecen a la laguna de Mar Chiquita, uno de los rincones más encantadores de Córdoba.

Se trata de Miramar de Ansenuza, un destino ideal para quienes buscan una escapada rodeada de naturaleza y tranquilidad. Familias descansando en la arena, parejas compartiendo mates y libros al sol… una postal perfecta para bajar el ritmo.

Pero este paraíso no solo ofrece relax. A pocos kilómetros se encuentran las ruinas de la antigua Colonia Müller, un asentamiento que en su momento albergó a inmigrantes alemanes e italianos que huían de la guerra, sumando así un toque histórico y cultural al paseo.

Miramar de Ansenuza está ubicada a 695 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 9, con un viaje de aproximadamente ocho horas, o bien combinarla con la Ruta 34, aunque esta segunda opción suele demandar un poco más de tiempo.