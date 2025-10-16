Ideal para una escapada: esta playa paradisíaca parece del caribe pero está en Córdoba
Este lugar se ha convertido en una opción perfecta para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado.
En el corazón de Córdoba existe un rincón natural que sorprende a quienes lo visitan por primera vez: una playa paradisíaca que, por sus aguas claras y su entorno de ensueño, podría confundirse fácilmente con un destino caribeño. Este tipo de Escapadas invita a redescubrir los encantos locales y a disfrutar de propuestas accesibles.
Su atractivo principal radica en el paisaje: arena suave, aguas cristalinas y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más concurridos. Por eso, se ha ganado un lugar especial entre quienes prefieren experiencias relajadas y en contacto directo con la naturaleza.
Cómo es la escapada cordobesa con una playa paradisíaca
No es exagerado cuando se dice que allí se esconde el "Caribe cordobés": playas que, a simple vista, podrían confundirse con las del mar Caribe, pero que en realidad pertenecen a la laguna de Mar Chiquita, uno de los rincones más encantadores de Córdoba.
Se trata de Miramar de Ansenuza, un destino ideal para quienes buscan una escapada rodeada de naturaleza y tranquilidad. Familias descansando en la arena, parejas compartiendo mates y libros al sol… una postal perfecta para bajar el ritmo.
Pero este paraíso no solo ofrece relax. A pocos kilómetros se encuentran las ruinas de la antigua Colonia Müller, un asentamiento que en su momento albergó a inmigrantes alemanes e italianos que huían de la guerra, sumando así un toque histórico y cultural al paseo.
Miramar de Ansenuza está ubicada a 695 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 9, con un viaje de aproximadamente ocho horas, o bien combinarla con la Ruta 34, aunque esta segunda opción suele demandar un poco más de tiempo.