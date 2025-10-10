Los asistentes a este acto en el Instituto Comercial Rancagua de la localidad de Pergamino grabaron el momento exacto en que este experimento escolar literalmente explotó por el aire.

Durante una feria de ciencias, un grupo de alumnos quiso emular la erupción de un volcán mezclando diferentes elementos químicos, y se les fue de las manos.

Según comentó la joven que presentaba el proyecto, metieron tubos de metal con azufre picado, carbón picado y una sal especial, que evidentemente generaron una reacción fuertísima.

Tal como se ve en las imágenes los compuestos químicos generaron una reacción que devino en una tremenda explosión en medio de padres y chicos que se encontraban en el lugar.

Hay al menos diez alumnos heridos debido a las chispas que salieron disparadas, y hay una menor que se encuentra en grave estado y fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.