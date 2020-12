María O'Donnell se sumó al colectivo de periodistas que cuestiona a Luis Majul por la utilización e escuchas ilegales conseguidas de una manera espuria para alimentar su show.

Si bien el periodista se había escudado en que un juez había hecho el pedido para que se realizaran esas escuchas lo cierto es que en primer lugar no tendrían que haber llegado a la prensa pero además deberían haber sido destruidas una vez que se comprobó que no podían ser utilizadas en la causa madre porque no se encontró nada en ellas.