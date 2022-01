Federico Paz recibió un amplio repudio después de las cosas que dijo en las redes responsabilizando a las víctimas de abuso de sus propios abusos y hasta victimizando a los abusadores.

Este tipo de personajes son muy peligrosos no sólo por su mensaje en si sino porque está justificando un delito sexual contra menores y hasta acusando a las víctimas lo que también podría ser entendido como una apología al abuso sexual.

Federico Paz decidió dar de baja el video después de la pésima repercusión que tuvieron sus palabras pero ya era tarde porque se había viralizado.

"¿Qué es el abuso y qué es el abuso de un niño, qué esta pasando ahí", comienza afirmando el "gurú espiritual".

"Primero, cuando un niño es abusado, uno se pregunta cómo puede ser que un niño de 4 o 5 años esté atrayendo esa situación", sentencia, en el comienzo de una larga exposición de barbaridades.

"Acuerdensé siempre de lo que yo digo, la atracción no es de conciencia, no es que la persona dice 'yo quiero que me abusen', es un tema vibracional. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no?", agrega.

"¿Qué trae un abuso? No es solamente responsabilidad del abusado y de la víctima, que entraron en ese juego si no que es sistémico, o sea, ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene de su sistema y ese perpetrador, el violador también", explicó.

"Naturalmente tendemos a decir 'pobrecito el víctima, el niñito y el otro hijo de puta', ahora eso es no entender que nosotros somos miles de veces perpetradores. Estar en el lugar de perpetrador es horrible cuando una la caga y le hace mal al otro también se está victimizando".

"El perpetrador es víctima y el víctima es perpetrador también porque el víctima es 'no, me cagaste la vida y no sé qué, hijo de puta' y también es víctima pero está victimizando al otro, como culpándolo no haciéndose responsable de que su vibración también lo atrajo", remató.

Y cerró diciendo que "lo que sucede en cualquier vínculo es algo de los dos".

Algún fiscal debería actuar de oficio contra este tipo de personas que difunden estos nefastos mensajes por las redes.