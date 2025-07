Un hecho que debería alarmar a toda la sociedad. El episodio ocurrió a la salida del colegio San Francisco de Asís, donde funciona el Instituto Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de Lanús.

Allí alumnos de diferentes divisiones se citaron para una verdadera batalla campal, que incluyó piñas, patadas, y golpes de todo tipo. Pero en un momento uno de los jóvenes sacó un arma de fuego para darle un culatazo a otro.

Se trata de un revólver 32 largo, cuya procedencia es desconocida, pero que generó conmoción en todos los presentes.

Luego del episodio, la policía detuvo al joven en cuestión que tiene 17 años, al igual que el resto de los jóvenes que participaron de la gresca.

Mientras tanto desde el Gobierno no hacen más que promover la portación de armas y no sólo bajaron la edad de portación, sino que desde ahora el registro de legítimo portador puede hacerse on line, lo que acelera y facilita que la población se arme. Gran plan.