‘No odiamos suficiente a los periodistas’, es el slogan de Javier Milei para atacar a quienes se le oponen, y es utilizado por los trolls libertarios para agredir.

A partir del caso del cuerpo encontrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati, Rolando Graña presentó en América el testimonio de Adrián Farías quien fue compañero de colegio de Diego Fernández -el fallecido- y de Cristian Graf -el sospechoso-.

Pero las redes sociales salieron a embarrar la cancha atacando a Graña, acusándolo de mentir y llevar a un testigo falso.

Para contrarrestarlo Graña desarmó una por una las acusaciones, mostrando que Adrián Farías efectivamente era quien decía ser y había conocido a ambos.

Paula Bernini se sumó a la fake news

La periodista de El Trece y TN también fue parte de la ola de mentiras contra sus colegas de América.