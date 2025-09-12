Un hecho muy violento sucedió en el barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario, a raíz de una discusión entre vecinos que terminó de la peor manera.

Un joven de 29 años identificado con el nombre de Omar fue baleado en el abdomen por su vecino de 75 años, quien empezó a tirar en plena calle y a plena luz del día.

De acuerdo a los datos que trascendieron arrastraban un problema desde hace varios meses por cuestiones de convivencia y hasta discutían por el volumen de la música.

Las discusiones llegaron a un punto de no retorno cuando el atacante sacó un rifle y empezó a dispararle a este muchacho hasta que lo baleó en la zona abdominal.

En el video se pueden ver los gritos del muchacho baleado que gritaba por ayuda y para que los vecinos llamen a una ambulancia. Finalmente la ayuda médica llegó y fue trasladado de urgencia, aunque permanece en estado crítico por las heridas recibidas.

Mientras tanto, la Policía de la provincia de Santa Fe imputó al vecino de 75 años por abuso de armas y lesiones graves.