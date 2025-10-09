Octubre trae consigo planes que combinan buena comida, bebida y entretenimiento cerca de la ciudad. A apenas una hora de CABA, se prepara un evento que promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y la cerveza artesanal que buscan Escapadas en el fin de semana largo.

Más allá de las bebidas y los platos típicos, esta escapada se plantea como una oportunidad para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un ambiente relajado y festivo. Los organizadores destacan la calidad de los productos y la diversidad de opciones disponibles, pensadas para todos los gustos y edades.

Cómo es la escapada a la XV Fiesta Nacional del Jamón y 10° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Este fin de semana, 11 y 12 de octubre, se llevarán a cabo la XV Fiesta Nacional del Jamón y la 10° Fiesta de la Cerveza en Marcos Paz, un plan ideal para quienes buscan una escapada durante el finde XL que comienza el viernes 10.

El evento se realizará en Espacio Quinta Devoto, un predio municipal ubicado en Ruta 40, kilómetro 50, y reunirá a productores de jamón crudo locales junto con elaboradores de cerveza artesanal de la provincia de Buenos Aires.

Las celebraciones comenzarán el sábado 11 al mediodía y continuarán durante todo el domingo, con degustaciones de jamón y cerveza para todos los asistentes.

Para quienes quieran quedarse el fin de semana, el predio cuenta con opciones de alojamiento en estancias, fincas, complejos y una posada. Para llegar desde Capital Federal, se debe tomar la Autopista Ezeiza, ramal Cañuelas, y luego continuar por la Ruta Provincial 6 hasta llegar a Gral. Bosch 174, Ruta 40, kilómetro 50.