Un hecho escabroso ocurrió en la localidad de Comandante Andresito, en la provincia de Misiones, con este crimen seguido de suicidio por parte de un policía local.

Según las primeras investigaciones el hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando Daiana Raquel Da Rosa, fue atacada a balazos en su vivienda por Natanael Comes, también Oficial Ayudante.

El episodio ocurrió cerca de las 21:45 en una vivienda del barrio 80 Viviendas, donde residía Da Rosa. Según indicaron fuentes policiales, todo comenzó cuando los vecinos escucharon gritos y pedidos desesperados de ayuda provenientes del interior de la casa.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con que el femicida había efectuado varios disparos y se encontraba atrincherado adentro de la vivienda.

Cuando lograron entrar se encontraron con la escabrosa escena de la mujer asesinada a balazos y el hombre con un tiro en la cabeza. A pesar del disparo, permanecía con vida y fue trasladado al hospital más cercano aunque falleció minutos después.

Las primeras averiguaciones revelaron que la víctima y el agresor habían mantenido una relación de pareja que había finalizado meses atrás, aunque seguían en contacto por cuestiones personales. Sospechan que el crimen habría sido premeditado.