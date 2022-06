Sucedió en la provincia de San Juan y tras conocerse el hecho, un joven fue condenado a dos años de prisión tras ser acusado de intentar asesinar a su familia colocando veneno para ratas a la pizza.

"Me tienen harto"

Eso dijo el acusado, identificado como Braian Alexander Pérez, cuando un familiar descubrió el intento. Fue así: la situación se originó en una vivienda ubicada en el barrio La Bebida tras una discusión entre el sujeto, su pareja y las hermanas de la misma.

Según informaron los medios de San Juan, el hombre se dirigió al cuarto ubicado en el fondo de la vivienda y encontró el veneno para ratas, tras lo cual fue a la cocina, abrió el horno en el que estaban cocinando pizzas y les arrojó el tóxico.

Momentos más tarde, una de las cuñadas del individuo ingresó al lugar e intentó abrir la cocina, pero Pérez forcejeó con ella para impedirle la entrada, pero finalmente la mujer pudo pasar.

Una vez dentro del recinto, la cuñada finalmente abrió la puerta del horno y vio que las pizzas estaban tapadas con el polvo blanco, por lo cual le recriminó al joven sobre esta situación y el sujeto le contestó: "Me tienen harto. Me tienen cansado todos ustedes. Me tienen podrido".