No es nuevo pero nunca deja de sorprender. Canal 9 decidió correr a Franco Torchia de la conducción de ‘Flechazo’ para sostener una política discriminatoria.

Todo comenzó cuando se grabó un programa en el que las protagonistas eran dos chicas trans pero ese episodio nunca salió al aire.

Consultado por las participantes, Torchia comenzó a pedirle a la producción que lo emita sin conseguir resultados positivos. Tanto insistió que las autoridades del canal decidieron prescindir de sus servicios.

Sin mediar palabra, el ex Cupido publicó en sus redes sociales un duro alegato explicando la situación: “Para quienes me preguntan, Canal 9 me echó del programa Flechazo. Sus autoridades sostienen una política discriminatoria según la cual el ciclo sólo une parejas cisheterosexuales. Con la Dra. Elba Marcovecchio llevaremos el caso hasta tribunales internacionales”.