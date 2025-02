Feroz represión a trabajadores de un frigorífico de Mar del Plata: reclamaban mejores salarios

El móvil de C5N transmitía en vivo el reclamo por mejoras salariales de unos cien trabajadores en la puerta del frigorífico La Bella SA, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Y en cuánto la cronista finalizó su faena, se desató una feroz represión, con gas pimienta y balas de gomas, que dejó el saldo de varios heridos, con escenas dramáticas.

¿Por qué? Los efectivos activaron el protocolo antipiquetes y avanzaron. Es la primera vez que sucede en Mar del Plata, desde que asumió Guillermo Montenegro como intendente.

"Están pidiendo un aumento salarial, piden el aumento que el sindicato le dio a los trabajadores de frigoríficos, pero claro los dueños dicen que ese incremento todavía no está homologado y no se lo va a dar hasta tanto eso no sucede", informó desde el lugar la periodista de C5N Jimena Paternoster en el programa De Una.

¿Hubo acuerdo?

"Finalmente se va a pagar el acta como se firmó, un aumento del 14,24%", señaló Cristina, representante sindical a C5N.

Voces tras la represión

"Le tiraron a mi mujer y mi hija. Estamos reclamando nuestros sueldos. ¿Por qué no se meten en los barrios donde nos matan y nos cagan a palos para ir a trabajar", explicó un empleado.

"Le tiraron gas pimienta cuando ya estaba en el piso. No es justo. El Presidente avala todo esto, está avalando reprimir a trabajadores que lo único que hacen es trabajar", explicó entre llantos una mujer afectada por los gases.

Otro de los trabajadores relató a C5N que "el reclamo es laboral no se porque la empresa hace una denuncia penal y lo quieren canalizar por ese lado. Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado por paritarias. No se está pidiendo ni más ni menos lo que corresponden".