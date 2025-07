El cruce entre el diputado Fernando Iglesias y Martín Caparrós comenzó cuando el escritor, que actualmente reside en España, recordó una antigua publicación escrita por Rodolfo Walsh, el escritor reconocido por su actividad política en las décadas del 60 y 70.

En respuesta, un usuario le preguntó: “Rodolfo Walsh, fue terrorista, ¿no?“. A lo que el periodista contestó con una corrección por el uso de la coma después del apellido Walsh, que es el sujeto. ”No, Rodolfo Walsh fue un militante revolucionario. Y, sobre todo, alguien que sabía que jamás se pone una coma entre el sujeto y el verbo", achacó.

Fernando Iglesias, que evidentemente no tiene mucho que hacer ni sabe elegir correctamente a sus adversarios, se quiso hacer el picante con Caparrós.

Pero la supuesta corrección de Iglesias no fue más que otra de sus reconocidas burradas y no sólo recibió la réplica de Caparrós, sino también de las redes que no dejan de burlarse.

Y antes de que el diputado pudiera responder el acertijo que le planteó Caparrós las redes también dijeron lo suyo.