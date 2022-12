Fue una medida que se resolvió de manera urgente, para resolver la falta de presencialidad y la atención virtual. Pero ya no más. O al menos no como hasta ahora.

El Ministerio de Salud, bajo la Resolución 3622/2022, indicó que ya no serán válidas las fotos de las recetas de papel porque no tienen la firma digital registrada de un profesional de la salud competente. Es decir, las recetas por WhatsApp ya no tendrán vigencia por sí mismas.

"El procedimiento anterior, mediante el cual un paciente podía enviar una foto de la receta, incumplía una serie de leyes, como la Ley de Farmacia, la Ley de Ejercicio profesional", entre otras, explicó a Infobae la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona.

Vale aclarar que si un profesional de la salud firma una receta de manera digital es porque "tiene registrada la firma y tiene la competencia para emitir una receta y una prescripción".

Las fotos de las recetas de papel ya "no tienen validada la firma ni la matrícula del profesional que la hace", señaló.

"Sí por supuesto, sigue validada la receta digital, de hecho hay una Ley de receta electrónica, que aún no está reglamentada por una serie de complejidades", convino la funcionaria en referencia al texto aprobado en agosto de 2020.

De este modo, si bien no es una vuelta estricta a los viejos papeles, es cierto que esto viene a poner un orden a la desregulación que se había provocado en la pandemia.