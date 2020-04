"A mí no me mandaron solo un mail, me mandaron 30 con distintos remitentes. Yo lo abría y era siempre lo mismo. Me pidieron 2500 bitcoins [monedas virtuales] para no mandar mis videos porno", contó Fanny Mandelbaum.

Entrevistada en el programa de Angel de Brito, la periodista dijo que la extorsión era para que no se publicara el historial de videos que supuestamente mira por internet. Pero ella aclaró: "Yo tengo una ventaja: formo parte del 90 por ciento que nunca vio porno, porque no me gusta. Pero tengo un hijo, entonces lo primero que hice fue preguntarle a él si había usado mi computadora. A lo cual me respondió: 'No necesito la tuya porque tengo la mía'. Entonces me quede tranquila".

Quienes le escribieron, no sabían de quién se trataba, o al menos eso parecía: "No saben si soy mujer u hombre, porque mi mail no tiene mi nombre. Entonces insistían porque pensaban que era un hombre. Decían que tenía muy buen gusto por mis elecciones de películas. Eran un mail larguísimo. Me llegaba en inglés todos los días".