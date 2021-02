A lo hora de conseguir clicks a Infobae no le importa cambiar el sentido de un título para generar impacto.

Un caso ejemplar de esta maniobra que utilizan a diario es la nota que publican este miércoles sobre el reclamo de la ANSES al fiscal Eduardo Taiano.

Obviamente la idea es vincular un reclamo de la Anses a las causas que investiga Taiano aunque no tenga nada que ver con la realidad.

Para muestra basta un botón.

“La Anses intimó formalmente a jubilarse al fiscal que investiga el escándalo del vacunatorio VIP https://t.co/k0IDxesF2D”— infobae on Twitter Link infobae on Twitter

“@infobae Lees la nota y terminas dando cuenta que infobae titula para foquutas manipulables macristas”— Mariano E. Azcurra ℹ on Twitter Link Mariano E. Azcurra ℹ on Twitter

Leyendo el artículo queda claro que no sólo no lo intiman a jubilarse sino a definir qué quiere hacer con el trámite iniciado sino que la notificación fue enviada antes de que estallara el tema de las vacunas VIP que investiga el fiscal Taiano, pero no importa.