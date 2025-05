Es común que los contribuyentes incurran en equivocaciones que podrían evitarse si se conocen con anticipación. Detectar estos errores a tiempo permite prevenir sanciones económicas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En los últimos años, creció notablemente el número de personas que se inscriben en el régimen de monotributo, ya sea para iniciar un emprendimiento, ofrecer servicios a distintas compañías o explorar nuevas formas de trabajo independiente.

Cuáles son los errores a evitar como monotributista de ARCA

Uno de los principales desaciertos que puede cometer un monotributista es omitir la emisión de facturas por las operaciones que realiza. Esta falta equivale a no declarar la actividad, lo que implica operar por fuera del sistema formal o “en negro”. Este incumplimiento puede derivar en inspecciones por parte de ARCA, y en casos graves, la pérdida del beneficio de estar dentro del régimen simplificado.

Es fundamental que cada factura emitida sea registrada por el contribuyente, tanto en forma mensual como anual, ya que estos datos son claves a la hora de realizar la recategorización. La categoría asignada en el monotributo se calcula según la facturación acumulada durante los últimos 12 meses, sumado a factores como el consumo eléctrico y el tamaño del establecimiento. Incluso cuando no haya un cambio de categoría, el proceso de recategorización debe efectuarse según los lineamientos vigentes.

Aunque quienes no requieren modificar su categoría no suelen ser penalizados por no presentar la recategorización, aquellos que sí deberían hacerlo y no cumplen pueden enfrentarse a una recategorización automática por parte de ARCA, sanciones económicas e incluso la expulsión del régimen.

A su vez, todos los monotributistas están obligados a pagar el tributo provincial denominado Ingresos Brutos, cuyo monto varía según el tipo de actividad desarrollada. El vencimiento del monotributo ocurre cada día 20 del mes o el siguiente día hábil si cae en fin de semana o feriado, y debe cumplirse aunque no se haya emitido ninguna factura en ese período.

Si el contribuyente prevé no tener actividad por un tiempo prolongado, es recomendable solicitar la baja para evitar generar deudas innecesarias. Por otro lado, es obligatorio contar con la constancia de inscripción impresa, la cual puede obtenerse desde el sitio oficial de ARCA o mediante su aplicación. Quienes tengan atención al público también deben mostrar el código QR del formulario 960 – Data Fiscal en un lugar visible.

Qué debés saber sobre las compras en el exterior según ARCA

Por otro lado, ARCA anunció una actualización en su régimen de información vinculado al uso de tarjetas en el extranjero. A partir del 1 de julio de 2025, las entidades financieras y operadoras de tarjetas deberán proporcionar información más detallada sobre los consumos realizados fuera del país.

La Resolución General 5662/2025, publicada en el Boletín Oficial, impone nuevos requisitos para el reporte de operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito en el exterior. Esta reforma busca perfeccionar los mecanismos de control fiscal y aduanero, y prevenir maniobras de evasión impositiva.

Las entidades deberán informar datos como el número y marca de la tarjeta utilizada, la razón social del comercio, el país donde se realizó la compra, los importes en divisa extranjera y su equivalente en pesos, así como el rubro comercial. Además, deberán incluir la CUIT de la entidad emisora, el tipo de moneda y el identificador del comercio donde se concretó la transacción.