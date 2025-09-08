Septiembre marca un nuevo hito para los propietarios de vehículos, con cambios que llaman la atención de conductores y automovilistas en general. Entre la rutina de controles y obligaciones, surge la novedad de que algunos vehículos no deberán cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante este mes.

Las exenciones afectan a determinados tipos de vehículos y situaciones específicas, despertando consultas sobre qué modelos o propietarios se ven alcanzados.

Qué vehículos no deben hacer la VTV en septiembre 2025

En la provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para todos los conductores cuyos autos tengan más de dos años de antigüedad, mientras que los vehículos 0 km deben realizarla a partir de los 24 meses desde su inscripción.

Existen ciertos grupos que están exentos del pago de la VTV, aunque deben realizar el trámite igualmente. Esto incluye a los vehículos destinados a servicios municipales, los autos de bomberos, las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los jubilados, pensionados o mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes previsionales mínimos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cumplan con estos requisitos no deben abonar la VTV, siempre que el vehículo no esté sujeto al impuesto a la radicación. Además, las personas con discapacidad también están exentas del pago, con el beneficio aplicable únicamente a un vehículo en caso de que tengan más de uno, independientemente de si cuenta con adaptaciones especiales o no.