Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), no solo importa el estado del motor o las luces del vehículo: también existen exigencias específicas sobre lo que debe encontrarse dentro del auto. Estas condiciones, muchas veces pasadas por alto, pueden marcar la diferencia entre aprobar el trámite o tener que repetirlo.

Cumplir con las normas establecidas no solo garantiza una revisión exitosa, sino también una mayor seguridad en la vía pública. Las autoridades de control son cada vez más estrictas en sus inspecciones, y el incumplimiento de ciertos requisitos puede derivar en observaciones o incluso sanciones.

Cuáles son los requisitos del interior del auto para hacer la VTV

Realizar la VTV es un requisito obligatorio para circular, pero también una oportunidad para garantizar que el auto cumpla con las condiciones básicas de seguridad.

Más allá del estado mecánico, uno de los aspectos que los inspectores controlan con especial atención es la presencia y el correcto funcionamiento de los elementos de seguridad dentro del vehículo. La falta de alguno de ellos puede derivar en la desaprobación inmediata del trámite.

Para evitar desaprobar la verificación, el vehículo debe contar con los siguientes artículos:

Matafuegos en condiciones y accesible.

Balizas reglamentarias.

Botiquín de primeros auxilios.

Cinturones de seguridad abrochados y en buen estado.

Cuánto cuesta hacer la VTV

En cuanto al costo de la VTV, este varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. Para 2025, las tarifas son las siguientes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Vehículos: $63.453,61

Motos: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires:

Autos hasta 2.500 kg: $79.640,87

Autos mayores a 2.500 kg: $143.353,57

Remolques hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques mayores a 2.500 kg: $71.676,79

Motovehículos hasta 200cc: $31.856,35

Motovehículos hasta 600cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600cc: $63.712,70

Estos valores permiten a los conductores planificar el presupuesto correspondiente al trámite y garantizar que su vehículo cumpla con los requisitos legales de seguridad y circulación.