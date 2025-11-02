A fines de 2025, tramitar la licencia de conducir implicará cumplir con una serie de requisitos actualizados que buscan mejorar la seguridad vial y la organización del proceso. Estas modificaciones afectan tanto a quienes gestionan el carnet por primera vez como a quienes deben renovarlo, e incluyen cambios en la documentación y en los controles médicos y teóricos.

Entre los aspectos más destacados se encuentran ajustes en los plazos de vigencia según la edad, así como la obligatoriedad de ciertos cursos de educación vial y exámenes actualizados. Estas novedades también buscan simplificar algunos trámites, incorporando herramientas digitales y facilitando la planificación de las inspecciones y pagos.

Qué cambió en los requisitos de la licencia de conducir en 2025

El Ministerio de Transporte anunció una renovación completa del sistema de licencias de conducir, que incluirá nuevas exigencias para los conductores y un formato 100% digital.

Entre los cambios más destacados se encuentran: la licencia digital obligatoria, la realización de exámenes psicofísicos más completos, un sistema de puntaje con sanciones automáticas y la integración con los registros de antecedentes de tránsito.

La nueva licencia digital se vinculará con la app Mi Argentina, reemplazando progresivamente al tradicional formato plástico. Además, las evaluaciones psicofísicas serán más estrictas y el sistema de puntos permitirá sancionar automáticamente a quienes acumulen infracciones, promoviendo así una conducción más responsable.