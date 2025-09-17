Se ha puesto en marcha una nueva modalidad de cursos destinados a quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir, en varias jurisdicciones del país. Así, ciertos municipios han comenzado a difundir la oferta de estos cursos presenciales locales para facilitar su acceso.

El impacto de este lanzamiento combina la digitalización del trámite con la capacitación necesaria. Al sumar ofertas locales, la medida pretende reducir los tiempos, mejorar la accesibilidad y homogeneizar los contenidos formativos obligatorios en materia de tránsito.

Cómo son los cursos para la primera licencia de conducir en Río Cuarto

El martes comenzó un taller en la sede de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, con la participación de 110 personas que completaron el cupo disponible.

De todos modos, se seguirán habilitando nuevas instancias de capacitación. El próximo curso está programado para el 18 de septiembre, en turnos de mañana y de noche. La inscripción continúa abierta: los interesados pueden comunicarse al (0358) 4768 460, acercarse a Concejal Eizmendi 124 o contactarse a través de las redes sociales de la Secretaría.

En ese marco, Jorge Pereyra, capacitador del Curso de Primera Licencia, destacó la excelente respuesta del público y recordó que también se realizan talleres en distintas vecinales. Además, subrayó que la presencia en los barrios sigue creciendo gracias al trabajo articulado con las instituciones locales. Los resultados son evidentes: solo en agosto se gestionaron 4.944 licencias, entre nuevas emisiones y renovaciones.