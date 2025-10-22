Si estás planificando Escapadas turísticas a la provincia de Córdoba y querés descubrir experiencias memorables, acá te dejamos una introducción a los mejores tours para disfrutar en cualquier momento del año.

Desde recorrer sierras y ríos tranquilos hasta sumergirse en bodegas y degustaciones locales, los circuitos ofrecen una combinación de belleza natural, patrimonio y sabor que deja huella. Son ideales tanto para quienes viajan solos como para familias o grupos de amigos.

Qué podés hacer en una escapada a Córdoba

De acuerdo con el más reciente ranking de TripAdvisor, una serie de escapadas cortas se posicionaron entre las más recomendadas del país, con valores que oscilan entre los $119.000 y más de $260.000 por persona. Estas experiencias, diseñadas para quienes buscan aprovechar al máximo un solo día, logran condensar lo mejor de cada destino en un itinerario completo y atractivo.

Entre los destinos más buscados sobresalen La Cumbrecita y Villa General Belgrano, dos joyas serranas que conservan la esencia de los pueblos centroeuropeos. Sus calles empedradas, casas de madera y paisajes de pinos conforman un escenario ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado. La ruta se complementa con paradas panorámicas y experiencias gastronómicas típicas, convirtiendo cada jornada en una inmersión en el espíritu serrano.

Pero Córdoba también cautiva a los amantes del vino y la historia. Los Wine Tours de Colonia Caroya y Calamuchita ofrecen degustaciones exclusivas entre viñedos, mientras que los circuitos jesuíticos recorren estancias centenarias declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Y para quienes buscan energía y leyendas, el Valle de Punilla despliega su folclore, su belleza natural y el magnetismo del Cerro Uritorco, donde naturaleza y misticismo se dan la mano en un cierre perfecto para cualquier escapada cordobesa.