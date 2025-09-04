Estos son los mejores bosques para hacer una escapada en pareja en Buenos Aires
Estos son los lugares preferidos para planificar una salida romántica y aprovechar al máximo la temporada.
Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, muchos buscan planes que permitan disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad. Buenos Aires ofrece Escapadas que combinan aire libre, tranquilidad y paisajes verdes ideales para una viajes cortos.
Entre parques, reservas y espacios naturales, aparecen opciones que resultan especialmente atractivas para quienes desean compartir un momento en pareja, desconectarse de la rutina y conectar con el entorno. La variedad de destinos permite elegir según los gustos y el tiempo disponible.
Cómo son las escapadas a diferentes bosques bonaerenses ideales para visitar en Buenos Aires
El territorio de Buenos Aires cuenta con numerosos bosques, reservas naturales y senderos ideales para disfrutar de una escapada rodeados de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad. Entre las opciones más destacadas se encuentran:
- El Bosque Encantado: Ubicado en General Belgrano, este bosque parece sacado de un cuento. Diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays, ofrece portones de hierro antiguos y caminos de tierra entre los árboles, combinando naturaleza e historia de manera única. Abre todos los días de 10 a 18 hs y es una excelente opción para planificar un fin de semana, ya que se encuentra cerca de otros puntos turísticos como el Río Salado y las termas locales.
- Reserva de Biosfera del Delta del Paraná: Uno de los destinos más elegidos, la reserva combina islas, arroyos y bosques húmedos, ideal para quienes disfrutan de paisajes verdes y fauna local. La superficie total del sector bonaerense del Delta, conocido como “Bajo Delta”, alcanza aproximadamente 90.000 hectáreas. Entre las actividades más destacadas se encuentran los paseos en embarcación por arroyos rodeados de exuberante vegetación, y varios alojamientos turísticos ofrecen visitas guiadas por los canales.
- Reserva Natural Municipal Los Robles: Situada en el partido de Moreno, esta reserva cuenta con más de 270 hectáreas que incluyen humedales, bosques nativos y senderos para disfrutar del oeste de la provincia. Es un lugar ideal para paseos tranquilos, trekking, cabalgatas o andar en bicicleta. Protegida por guardaparques desde 1990, permite el avistaje de aves y el recorrido por lagunas cercanas al Dique Roggero. Las visitas guiadas por ciertos senderos, así como el uso de camping, mesas, bancos y parrillas, son gratuitos. La reserva abre de 8 a 19 hs todos los días.
- Reserva Natural de Vicente López: Ubicada cerca del Río de la Plata, en el norte de la provincia, este espacio verde permite disfrutar de un día en contacto con la naturaleza sin viajar demasiado. Alberga más de 150 especies de aves y flora autóctona, y sus senderos están pensados para recorrer con calma, ya sea de manera particular o acompañado por guías del lugar.