El turismo rural viene ganando cada vez más terreno entre quienes buscan desconectarse de la rutina y reencontrarse con la calma de los paisajes bonaerenses. Dentro de este mapa, los pequeños pueblos se destacan en Escapadas cortas por su tranquilidad, su identidad arraigada y la posibilidad de ofrecer experiencias distintas a las que brindan los grandes centros urbanos.

La particularidad de estas localidades está en su reducido número de habitantes, lo que potencia el ambiente sereno y la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo. Calles tranquilas, plazas centrales y comercios familiares son parte del encanto. 

Cuáles son los pueblos ideales para hacer una escapada rural

Escapadas a pueblos chicos y tranquilos
Los pueblos rurales más pequeños de la provincia de Buenos Aires ofrecen experiencias únicas para quienes buscan turismo de descanso y tradición.

  1. Gorostiaga, en el Partido de Chivilcoy, cuenta con menos de 400 habitantes y una marcada identidad campesina. Entre sus atractivos se encuentran la Capilla, la estación de tren, instituciones locales y una gastronomía que refleja la tradición del lugar. El acceso desde CABA se realiza por Acceso Oeste, RN7 y RN5, hasta el kilómetro 145.
  2. Villa Pardo, con menos de 200 residentes, es un verdadero tesoro escondido. Sus cielos limpios favorecen la observación de estrellas y su entorno invita a caminatas entre llanuras. Reconocido como de Interés Turístico Provincial en 2015, ofrece además museos y espacios culturales como la Biblioteca Adolfo Bioy Casares y el Museo Histórico Alfredo R. Almada. Se ubica a 228 km de CABA, con acceso por la autopista Riccheri y la Ruta 3.
  3. Vagues, en San Antonio de Areco, conserva el espíritu de pueblo gracias a su vieja estación de tren y sus árboles centenarios. Surgió con la llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1884 y mantiene un aire histórico que atrae a visitantes. Para llegar desde CABA, se toma la Panamericana hasta el kilómetro 113, se accede a San Antonio de Areco y luego se continúa 10 km por la RP41.

Estos tres destinos se destacan por su tranquilidad, su valor cultural y su encanto rural, ideales para quienes buscan desconexión a corta distancia de la ciudad.