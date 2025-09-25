El turismo rural viene ganando cada vez más terreno entre quienes buscan desconectarse de la rutina y reencontrarse con la calma de los paisajes bonaerenses. Dentro de este mapa, los pequeños pueblos se destacan en Escapadas cortas por su tranquilidad, su identidad arraigada y la posibilidad de ofrecer experiencias distintas a las que brindan los grandes centros urbanos.

La particularidad de estas localidades está en su reducido número de habitantes, lo que potencia el ambiente sereno y la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo. Calles tranquilas, plazas centrales y comercios familiares son parte del encanto.

Cuáles son los pueblos ideales para hacer una escapada rural

Los pueblos rurales más pequeños de la provincia de Buenos Aires ofrecen experiencias únicas para quienes buscan turismo de descanso y tradición.

Gorostiaga , en el Partido de Chivilcoy, cuenta con menos de 400 habitantes y una marcada identidad campesina. Entre sus atractivos se encuentran la Capilla, la estación de tren, instituciones locales y una gastronomía que refleja la tradición del lugar. El acceso desde CABA se realiza por Acceso Oeste, RN7 y RN5, hasta el kilómetro 145. Villa Pardo , con menos de 200 residentes, es un verdadero tesoro escondido. Sus cielos limpios favorecen la observación de estrellas y su entorno invita a caminatas entre llanuras. Reconocido como de Interés Turístico Provincial en 2015, ofrece además museos y espacios culturales como la Biblioteca Adolfo Bioy Casares y el Museo Histórico Alfredo R. Almada. Se ubica a 228 km de CABA, con acceso por la autopista Riccheri y la Ruta 3. Vagues , en San Antonio de Areco, conserva el espíritu de pueblo gracias a su vieja estación de tren y sus árboles centenarios. Surgió con la llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1884 y mantiene un aire histórico que atrae a visitantes. Para llegar desde CABA, se toma la Panamericana hasta el kilómetro 113, se accede a San Antonio de Areco y luego se continúa 10 km por la RP41.

Estos tres destinos se destacan por su tranquilidad, su valor cultural y su encanto rural, ideales para quienes buscan desconexión a corta distancia de la ciudad.