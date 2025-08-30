La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite fundamental para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Cada año, los cambios en el valor del trámite y las actualizaciones en los requisitos generan gran interés entre los conductores que deben cumplir con esta obligación.

Para muchos, conocer el monto a abonar es clave para planificar los gastos del mes, especialmente cuando se aproxima la fecha límite para realizar la verificación. Este trámite no solo es una formalidad, sino que forma parte de un sistema destinado a mantener los vehículos en condiciones óptimas.

Cuánto cuesta la VTV en septiembre 2025

El proyecto de modificación de la Ley 13.927 propone un sistema escalonado para las tarifas de la VTV, tomando como referencia el valor del vehículo. De este modo, los autos de menor valor pagarían menos que los de alta gama. Según el proyecto, la medida busca respetar el principio de justicia social, evitando que el costo de la VTV resulte igual para personas con diferentes capacidades económicas.

Por ahora, no se precisó el valor exacto del trámite, ya que dependerá de la cotización del automóvil. Mientras tanto, el precio actual de la VTV es el siguiente:

Vehículos hasta 2500kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2500kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $ 71.676

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 31.856

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 47.784

Motos de más de 600cc: $ 63.712

Qué multa podés recibir si no haces la VTV en septiembre 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para todos los vehículos; quienes no la realicen no podrán circular y serán sancionados. No obstante, existen excepciones que están exentas del pago del trámite: