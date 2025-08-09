Este requisito es fundamental para poder pasar la VTV en agosto 2025: de cuál se trata
De no tenerlo al día o en las condiciones necesarias, la inspección puede ser rechazada y deberá repetirse.
Con la llegada de agosto, muchos conductores se preparan para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio que certifica el buen estado del vehículo y permite circular de forma legal. Sin embargo, no todos conocen los detalles que pueden determinar si el control se aprueba o no.
En este contexto, las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con un requisito puntual que, aunque parece menor, es decisivo al momento de la evaluación. Conocerlo y verificarlo antes de acudir al turno asignado puede ahorrarte tiempo, dinero y contratiempos innecesarios.
Cuál es el requisito clave si vas a hacer la VTV en agosto 2025
Además de las revisiones generales, es fundamental no descuidar el estado del parabrisas, un elemento clave que a menudo pasa desapercibido. Al llevar el auto al taller, muchos conductores se enfocan en aspectos como el chasis, el sistema de escape o los frenos, dejando de lado el parabrisas, que debe encontrarse en perfectas condiciones.
La normativa vigente exige que no presente rayones, astilladuras ni golpes que puedan afectar la visibilidad y comprometer la seguridad de quienes viajan en el vehículo. Durante la inspección, también se controla el estado de otros elementos frontales, como el paragolpes y los limpiaparabrisas, componentes esenciales para una conducción segura.
Cuándo debés hacer la VTV en 2025
- Patente terminada en 0: vence el 30 de octubre.
- Patente terminada en 1: vence el 30 de noviembre.
- Patente terminada en 2: vence el 28 de febrero.
- Patente terminada en 3: vence el 31 de marzo.
- Patente terminada en 4: vence el 30 de abril.
- Patente terminada en 5: vence el 31 de mayo.
- Patente terminada en 6: vence el 30 de junio.
- Patente terminada en 7: vence el 31 de julio.
- Patente terminada en 8: vence el 31 de agosto.
- Patente terminada en 9: vence el 30 de septiembre.