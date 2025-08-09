Con la llegada de agosto, muchos conductores se preparan para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio que certifica el buen estado del vehículo y permite circular de forma legal. Sin embargo, no todos conocen los detalles que pueden determinar si el control se aprueba o no.

En este contexto, las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con un requisito puntual que, aunque parece menor, es decisivo al momento de la evaluación. Conocerlo y verificarlo antes de acudir al turno asignado puede ahorrarte tiempo, dinero y contratiempos innecesarios.

Cuál es el requisito clave si vas a hacer la VTV en agosto 2025

Además de las revisiones generales, es fundamental no descuidar el estado del parabrisas, un elemento clave que a menudo pasa desapercibido. Al llevar el auto al taller, muchos conductores se enfocan en aspectos como el chasis, el sistema de escape o los frenos, dejando de lado el parabrisas, que debe encontrarse en perfectas condiciones.

La normativa vigente exige que no presente rayones, astilladuras ni golpes que puedan afectar la visibilidad y comprometer la seguridad de quienes viajan en el vehículo. Durante la inspección, también se controla el estado de otros elementos frontales, como el paragolpes y los limpiaparabrisas, componentes esenciales para una conducción segura.

Cuándo debés hacer la VTV en 2025