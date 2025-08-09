Con la llegada de agosto, muchos conductores se preparan para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio que certifica el buen estado del vehículo y permite circular de forma legal. Sin embargo, no todos conocen los detalles que pueden determinar si el control se aprueba o no.

En este contexto, las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con un requisito puntual que, aunque parece menor, es decisivo al momento de la evaluación. Conocerlo y verificarlo antes de acudir al turno asignado puede ahorrarte tiempo, dinero y contratiempos innecesarios.

Cuál es el requisito clave si vas a hacer la VTV en agosto 2025

Las condiciones que tu vehículo debe cumplir para aprobar la VTV
Las condiciones que tu vehículo debe cumplir para aprobar la VTV

Además de las revisiones generales, es fundamental no descuidar el estado del parabrisas, un elemento clave que a menudo pasa desapercibido. Al llevar el auto al taller, muchos conductores se enfocan en aspectos como el chasis, el sistema de escape o los frenos, dejando de lado el parabrisas, que debe encontrarse en perfectas condiciones.

La normativa vigente exige que no presente rayones, astilladuras ni golpes que puedan afectar la visibilidad y comprometer la seguridad de quienes viajan en el vehículo. Durante la inspección, también se controla el estado de otros elementos frontales, como el paragolpes y los limpiaparabrisas, componentes esenciales para una conducción segura.

Cuándo debés hacer la VTV en 2025

  • Patente terminada en 0: vence el 30 de octubre.
  • Patente terminada en 1: vence el 30 de noviembre.
  • Patente terminada en 2: vence el 28 de febrero.
  • Patente terminada en 3: vence el 31 de marzo.
  • Patente terminada en 4: vence el 30 de abril.
  • Patente terminada en 5: vence el 31 de mayo.
  • Patente terminada en 6: vence el 30 de junio.
  • Patente terminada en 7: vence el 31 de julio.
  • Patente terminada en 8: vence el 31 de agosto.
  • Patente terminada en 9: vence el 30 de septiembre.