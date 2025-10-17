El próximo fin de semana largo de noviembre se perfila como el momento perfecto para una escapada que permita desconectarse de la rutina y disfrutar de un cambio de aire sin alejarse demasiado. Dentro de las múltiples alternativas que brinda la Provincia, Navarro sobresale por su encanto rural, la conservación de sus tradiciones y su proximidad con la Ciudad de Buenos Aires.

Es uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo: calles apacibles, gente cordial y una plaza central que continúa siendo el corazón social del pueblo.

Cómo es la escapada a un pueblo que tiene naturaleza y tradición para disfrutar

Este destino de alrededor de 20 mil habitantes resulta atractivo tanto para quienes buscan relajarse como para quienes disfrutan de celebraciones populares. En los últimos años, Navarro ganó notoriedad gracias a su Fiesta del Mate y la Torta Negra, un evento que combina gastronomía, música y tradiciones locales. La celebración se realiza en la localidad de Las Marianas, dentro del partido de Navarro, y congrega a emprendedores, artistas regionales y visitantes de distintas zonas.

Más allá de la fiesta, el pueblo mantiene un encanto típico de las antiguas localidades bonaerenses, con pulperías, almacenes de campo y antiguas casas que parecen detenidas en el tiempo. Es el tipo de escapada perfecta para disfrutar de un mate bajo los árboles, pasear sin prisa y compartir un buen asado al aire libre.

Uno de sus mayores atractivos es la laguna, un espejo de agua de 220 hectáreas rodeado de naturaleza, ideal para pescar, remar en kayak o simplemente hacer un picnic. Alrededor de la laguna se encuentran campings, parrillas y paradores donde se pueden degustar platos caseros.

Otro sitio recomendable es el Museo Histórico "Dorrego", que conserva documentos y objetos sobre la fundación del pueblo y su pasado gauchesco. Los más curiosos pueden visitar también el Cementerio de los Federalistas, donde descansan soldados de las guerras civiles del siglo XIX.

Durante los fines de semana largos, la agenda cultural y recreativa se llena de ferias de productores, domas, bailes y peñas. Y si la visita coincide con la Fiesta del Mate y la Torta Negra, la experiencia es completa: mate caliente, música en vivo y el aroma a pan recién hecho que envuelve todo el pueblo.

Navarro se ubica a unos 125 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia bonaerense. El viaje en auto dura aproximadamente dos horas, atravesando paisajes típicos de la llanura pampeana: campos, arboledas y caminos que se tiñen de verde tras las lluvias.

Como cabecera del partido homónimo, Navarro forma parte de la región turística denominada "Campos, lagunas y pueblos". Su cercanía a la capital lo convierte en un destino ideal tanto para escapadas de fin de semana como para una visita de un solo día.

Desde Buenos Aires, se puede llegar tomando la Ruta Provincial 205 hasta la localidad de Lobos y luego la Ruta 41 hasta Navarro. El recorrido en auto suele durar entre una hora y media y dos, según el tránsito.